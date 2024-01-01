Конфликт со стрельбой произошел между водителями около многоэтажки в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 31 декабря во дворе одной из многоэтажек на улице 40 лет Победы.

О произошедшем сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, водитель микроавтобуса перекрыл выезд легковушке и отошел на несколько минут. Водителю легковушки это не понравилось, он пытался сесть за руль микроавтобуса и отогнать его с дороги. После этого мужчина набросился с кулаками на вернувшегося водителя, тот ударил его. Агрессивного водителя легковушки это не остановило. Когда он снова попытался атаковать водителя микроавтобуса, тот выстрелил в нападавшего.

В полиции Краснодара по факту произошедшего начали проводить проверку.

«В ходе проверки будут установлены личности людей, принимавших участие в конфликте, в том числе мужчины, который, предварительно, применил неустановленный тип огнестрельного оружия в отношении своего оппонента. Действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка и принято законное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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