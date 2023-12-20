Открывшего стрельбу на детской площадке парня задержали в Краснодаре

Молодой человек открыл стрельбу на детской площадке в ЖК «Аквамарин» на улице Уральской. Очевидцы сняли стрелка на видео и выложили в соцсети 19 декабря.

О задержании подозреваемого сообщили вечером 20 декабря. Им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек объяснил, что тестировал пневматический пистолет. В качестве мишени он использовал зажигалку. Молодой человек принес свои извинения за необдуманный поступок и пообещал, что такое больше не повторится.

На него завели административный протокол. За мелкое хулиганство ему грозит до 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на видеозаписи, которую распространили в соцсетях, видно, как молодой человек на детской площадке прицелился и дважды выстрелил. Уточнялось, что детей в этот момент рядом не было.