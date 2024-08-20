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Детонация гранаты стала причиной взрыва в многоэтажке Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/detonatsiya-granaty-stala-prichinoj-vzryva-v-mnogoetazhke-novorossijska
Детонация гранаты стала причиной взрыва в многоэтажке Новороссийска
Фото t.me/chpnvrsk_official

Информация о взрыве в многоквартирном доме на Анапском шоссе поступила диспетчеру 20 августа около 17:00.

ЧП произошло в квартире на 13 этаже. Взрывом выбило окна, однако огня не было, тушение не проводилось. Прибывшие спасатели установили, что дом не газифицирован.

Установлено, что при взрыве погиб 15-летний подросток. Кроме того, еще трое детей, находившихся в квартире, пострадали: 16-летний мальчик получил сотрясение мозга, 17-летняя девушка — закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение ноги, контузию, 10-летняя девочка — черепно-мозговую травму, осколочное ранение живота и рваные раны ног.

Все пострадавшие дети были доставлены больницу Новороссийска.

По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация самодельного взрывного устройства или осколочной ручной гранаты. Как она попала к детям, предстоит выяснить следователям.

Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства случившегося.

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