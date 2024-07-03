Моторная яхта взорвалась у причала в Сочи

Инцидент произошел возле одного из причалов в акватории морпорта Сочи.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи видно, как на пришвартованной у причала яхте «Джина» происходит вспышка, после чего в разные стороны летят детали корпуса. На кадрах из салона видно, что взрыв причинил серьезные повреждения, а по корпусу катера пошли трещины.

После взрыва яхта не затонула. По словам очевидцев, внутри моторного отсека произошел хлопок паров бензина. Пожара не было, пострадавших нет.

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