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На Кубани будут судить владельца яхты за уклонение от уплаты 24,5 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-vladeltsa-yahty-za-uklonenie-ot-uplaty-24-5-mln-rublej
На Кубани будут судить владельца яхты за уклонение от уплаты 24,5 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который ввез в Россию моторную яхту и не заплатил таможенные платежи.

По версии следствия, 50-летний мужчина ввез на таможенную территорию Евразийского экономического союза яхту. Когда срок временного ввоза иностранного товара истек, мужчина сообщил в таможню о том, что яхта он перевез в Абхазию. При этом яхта находилась в акватории Черного моря на территории России.

После этого злоумышленник для повторного открытия временного ввоза представил в таможню ложную информацию о прибытии судна из Абхазии. Таким образом, владелец судна уклонился от уплаты более 24,5 млн рублей таможенных платежей.

Возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Во время расследования владелец судна добровольно и в полном объеме возместил ущерб. Расследование завершено, материалы дела направили в Октябрьский районный суд Новороссийска. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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