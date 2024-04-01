Прибывшие из-за рубежа яхты в порт Сочи стали чаще регистрировать под флагом РФ

Тенденция к росту случаев регистрации иностранных яхт под флагом России отмечается на протяжении последних полутора лет, сообщил генеральный директор морской гавани Сочи Юрий Владимиров.

По словам эксперта, после 2022 года все больше морских судов из-за рубежа прибывали в сочинский порт. Такую же тенденцию наблюдали с началом пандемии коронавируса. Сейчас в порту пришвартовано примерно 5% иностранных яхт, в том числе те, чьи владельцы решили зарегистрировать суда под флагом РФ на фоне геополитической обстановки.

«Достаточно большое количество лодок перешло под российский флаг, у нас много тех, кто в марине стоял, иностранный флаг поменяли на российский. Их стало значительно больше», — сообщил Юрий Владимиров.

Он объяснил эту тенденцию тем, что для судов под флагом РФ стоимость обслуживания коммунальных услуг в порту снижается. Также это сильно упрощает решение правовых и организационных вопросов.

На сегодняшний день в порту Сочи могут находиться до 236 крупных яхт и маломерных судов, сообщает РИА «Новости».

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