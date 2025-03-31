Один из фигурантов дела о покушении на главу Крыма Аксенова признал вину в суде

В Южном окружном военном суде 31 марта состоялось первое заседание по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова, в котором обвиняют троих человек.

По данным суда, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого расследую отдельно, создал организованную группу для совершения теракта в Крыму. В состав группы вошли двое мужчин и одна женщина. Злоумышленники наблюдали за служебным автомобилем Сергея Аксенова с помощью установленной в арендованном гаражном боксе камеры видеонаблюдения и готовились к подрыву машины.

Один из злоумышленников привез из Запорожской области технику для взрыва автомобиля Сергей Аксенова — радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник. Взрывчатку злоумышленники спрятали в гаражном боксе в Симферополе.

В начале февраля 2024 года злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатки. В феврале материалы дела передали в Южный окружной военный суд.

В ходе сегодняшнего заседания первый из трех фигурантов дела полностью признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Читайте также: ФСБ пресекла покушения военной разведки Украины на руководителей Республики Крым. По данным оперативников, агентурная сеть военной разведки Украины готовила покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимир Константина, а также главу Ялты Янину Павленко. Во время оперативных мероприятий задержали семерых подозреваемых.

В декабре 2022 года злоумышленник согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины и приехал в город Запорожье, где под руководством сотрудника СБУ обучился навыкам обращения со взрывными устройствами. Затем он получил задание совершить в Симферополе теракт — подорвать автомобиль главы Крыма Сергей Аксенова. Он следил за машиной Аксенова и нанес маршрут на карту. Потом он снял жилье, купил мобильный телефон для поддержания связи с сотрудником СБУ. Он получил координаты тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали, суд признал подсудимого виновным и назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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