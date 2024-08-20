Пытавшегося взорвать машину главы Крыма Сергея Аксенова посадили на 18 лет

Решение по делу о покушении на совершение теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ 20 августа вынес Южный окружной военный суд.

По данным следствия, в декабре 2022 года злоумышленник согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины и приехал в город Запорожье, где под руководством сотрудника СБУ обучился навыкам обращения со взрывными устройствами.

Затем он получил задание совершить в Симферополе теракт — подорвать автомобиль главы Крыма Сергей Аксенова.

Готовясь к теракту, мужчина следил за главой Крыма, изучил его маршрут и нанес его на карту. Потом он снял жилье, купил мобильный телефон для поддержания связи с сотрудником СБУ. Он получил координаты тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые 4 года срока осужденный проведет в тюрьме. Также суд назначил ему 350 тыс. рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСБ пресекла покушения военной разведки Украины на руководителей Республики Крым. По данным оперативников, агентурная сеть военной разведки Украины готовила покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимир Константина, а также главу Ялты Янину Павленко. Во время оперативных мероприятий задержали семерых подозреваемых.

По словам Сергея Аксенова, задержанными является те же лица, которые взрывали железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.