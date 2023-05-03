ФСБ пресекла покушения военной разведки Украины на руководителей Республики Крым. Видео

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, агентурная сеть военной разведки Украины готовила покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимир Константина, а также главу Ялты Янину Павленко.

«ФСБ РФ пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — говорится в сообщении ФСБ России.

По данным оперативников, мишенями для готовившихся терактов были также объекты транспортной инфраструктуры Крыма. Организатором готовившихся терактов был замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец.

Во время оперативных мероприятий задержали семерых подозреваемых. Шестеро из них — граждане России и Украины, которые являются участниками глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО. Они действовали в Крыму и были завербованы Машовцом. Злоумышленники следили за чиновниками с применением спецсредств и приобрели оружие. Седьмой задержанный — гражданин Украины и Болгарии, который причастен к доставке средств поражения в Россию.

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенного зарядов, около 6 кг произведенных в Великобритании взрывчатых веществ, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для слежки, средства связи для связи с кураторами из ГУР МО.

Изъятые у подозреваемых взрывчатые вещества идентичны с теми, что были использованы во время диверсии на ж/д путях в Крыму 23 февраля.

Также оперативники пресекли канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит. В Болгарии организацией отправки в Россию электроплит с компонентами взрывных устройств, которые в дальнейшем передавались гражданину Украины и Болгарии, занималась гражданка Украины.

После доставки электроплит автотранспортом в Россию их отправляли к местам подготовки терактов через транспортные компании «СДЭК» и «Возовоз». Отправкой плит занимались использовавшиеся украинскими спецслужбами «втемную» граждане России, имеющие коммерческие проекты с болгарской фирмой, возглавляемой гражданкой Украины М. Матущак.

Всех семерых подозреваемых после задержания отправили под стражу. Сейчас они дают признательные показания, сообщает ТАСС.

«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

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