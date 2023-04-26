ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму

Гражданин России готовил теракт на территории Военно-морского госпиталя Минобороны РФ в Симферополе.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Правоохранители задержали преступника. При обыске у него нашли и изъяли два самодельных взрывных устройства. На мужчину завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ и приготовление к теракту. Оперативники устанавливают все обстоятельства преступления.

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