В Ставропольском крае ликвидировали бандитов, планировавших теракт на ж/д станции

В ходе розыска сотрудники ФСБ получили информацию о вооруженной группе, скрывающейся в хуторе Петровском Советского района.

Руководство управления ФСБ России по Ставропольскому краю приняло решение о проведении контртеррористической операции, а также введении соответствующего режима.

Жителей ближайших домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы. Террористов заблокировали в доме, им предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по правоохранителям, после чего были нейтрализованы.

Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения погибших и пострадавших нет. На месте проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСБ из-за угрозы теракта ввела режим КТО в хуторе Ставропольского края.