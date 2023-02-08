ФСБ из-за угрозы теракта ввела режим КТО в хуторе Ставропольского края

Режим контртеррористической операции ввели в хуторе Петровском Советского городского округа 8 февраля с 20:00.

«В целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский», — приводит сообщение УФСБ России по Ставропольскому краю РИА «Новости».

Хутор Петровский находится между Георгиевском и Зеленокумском примерно в 30 км от границы с Кабардино-Балкарией. Его население составляет около 100 человек.

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