ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, подготовленный спецслужбами Украины
Агент украинских спецслужб с позывным «Алехандро» готовил теракт в отношении сотрудников полиции в одном из регионов Северо-Кавказского федерального округа.
«ФСБ России в январе текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
При обыске у мужчины нашли и изъяли готовые к применению средства террора. При допросе он дал признательные показания. На него возбудили уголовное дело за подготовку к теракту, сообщает RT.
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