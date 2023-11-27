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Один человек пропал без вести в Крыму из-за шторма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-propal-bez-vesti-v-krymu-iz-za-shtorma
Один человек пропал без вести в Крыму из-за шторма
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Крыму из-за продолжающегося шторма 26 — 27 ноября один человек пропал без вести, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению», — цитирует ТАСС в пресс-службу МЧС России.

Коммунальные и экстренные службы Крыма работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды.

Жителей полуострова призывают не выезжать на личном транспорте и по возможности оставаться дома до окончания непогоды.

Читайте также: в Краснодарском крае есть пострадавшие в результате падения деревьев и металлоконструкций. На Кубани действует семь штормовых предупреждений.

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