Непогода продолжается: семь штормовых предупреждений действуют на Кубани

В течение суток 27 ноября в 43 муниципалитетах Краснодарского края возможны подъем уровня воды в реках и очень сильный ветер.

В Туапсинском районе предупреждают о тягуне. Комплекс метеорологических явлений — дождь, ветер — прогнозируют в Сочи. Кроме того, в горах Сочи прогнозируют очень сильный снег.

Нагонные явления ожидаются в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Щербиновском районах.

Сильное волнение моря все еще продолжается в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», небывалый шторм в Краснодарском крае снес 255 деревьев и выгнал людей из домов.