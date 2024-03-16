Очная явка на выборах президента в России составила 57,40%

По данным информационного табло в ЦИК РФ на 20:38 16 марта, очная явка избирателей в России составила 57,40%.

Эти данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае явка на 15:00 16 марта составила 52,93 %.

Голосование на Кубани проходит в штатном режиме, сообщили в крайизбиркоме. В регионе работают 2 тыс. 829 избирательных участков, задействовано более 34 тыс. организаторов выборов, 65 территориальных избирательных комиссий и 2 тыс. 863 участковых комиссий.

Читайте также: второй день голосования на выборах президента РФ завершился в Краснодарском крае.