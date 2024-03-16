К середине второго дня выборов президента РФ явка на Кубани составила почти 53%

На 15:00 16 марта я вка на выборах президента России в Краснодарском крае составила 52,93%.

Всего на Кубани около 4,4 млн избирателей — это третий по количеству избирателей регион России. Таким образом, в Краснодарском крае уже проголосовали более 2,2 млн жителей.

В рамках технологии «Мобильный избиратель» заявления о голосовании по месту нахождения подали 218,7 тысяч кубанцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 16:11, более половины избирателей России очно проголосовали на выборах президента.