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К середине второго дня выборов президента РФ явка на Кубани составила почти 53%

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-seredine-vtorogo-dnya-vyborov-prezidenta-rf-yavka-na-kubani-sostavila-pochti-53
К середине второго дня выборов президента РФ явка на Кубани составила почти 53%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На 15:00 16 марта явка на выборах президента России в Краснодарском крае составила 52,93%. 

Всего на Кубани около 4,4 млн избирателей — это третий по количеству избирателей регион России. Таким образом, в Краснодарском крае уже проголосовали более 2,2 млн жителей. 

В рамках технологии «Мобильный избиратель» заявления о голосовании по месту нахождения подали 218,7 тысяч кубанцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 16:11, более половины избирателей России очно проголосовали на выборах президента.

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