Более половины избирателей России очно проголосовали на выборах президента

По данным информационного табло в ЦИК РФ на 16:11, очная явка избирателей в России составила 50,01 %.

Указанные данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования, только тех, кто пришел на участки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голосование в Краснодарском крае проходит в штатном режиме. Сделать свой выбор можно 16 марта до 20:00, и с 8:00 до 20:00 — 17 марта.

В регионе работают 2 тыс. 829 избирательных участков, задействовано более 34 тыс. организаторов выборов, 65 территориальных избирательных комиссий и 2 тыс. 863 участковых комиссий.

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