Второй день голосования на выборах президента РФ завершился в Краснодарском крае

Основным днем голосования считается 17 марта. Утром участки снова откроются — они будут работать с 8:00 до 20:00.

Сейчас избирательные комиссии обеспечивают надежное хранение избирательных бюллетеней второго дня.

«Все бюллетени, находящиеся в переносных и стационарных ящиках для голосования, после завершения голосования 16 марта помещаются членами участковых избирательных комиссий в присутствии наблюдателей и представителей СМИ в специальные сейф-пакеты. Сейф-пакеты с избирательными бюллетенями перемещаются для хранения в металлические шкафы, которые закрываются и опечатываются», — объяснили процедуру в избиркоме Кубани.

Все опечатанные металлические шкафы находятся в зоне непрерывной видеофиксации, в том числе ночью.

Сейф-пакеты с бюллетенями будут вскрыты членами УИК в присутствии наблюдателей после 20:00 17 марта, когда начнется подсчет голосов избирателей.

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