Очевидцы рассказали подробности атаки беспилотников на Северский район

В результате падения обломков БПЛА повреждения получили более 10 домов, сквер и детская площадка. Комиссия уже начала оценивать масштабы ущерба.

Виль Хабибуллин до сих пор в шоковом состоянии. Пенсионер рассказал, что во время падения обломков был в спальне, а жена, Анна Косполова, — лежала в другой комнате. После того как услышал хлопки, сразу бросился к супруге.

«Я испугалась. Тем более — я лежу под окном, но слава богу два окошка остались целые, другие окна разбились», — делится жительница пострадавшего дома Анна Косполова.

Пенсионеры не пострадали. У них поврежден только дом, выбиты почти все окна. Сотрудники районной администрации уже привлекли рабочих. Они установили временные пленки и в дальнейшем заменят остекление. По всей станице от ударной волны повреждены больше десятка домов.

«Основной удар приняло дерево в местном сквере. Повреждения получила и прилегающая детская площадка. Разрушены скамейки, качели и плитка тротуара», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Саперы Росгвардии уже обезвредили и изъяли обломки беспилотника. После чего рабочие приступили к уборке завалов и помогают жильцам в восстановлении пострадавших домов.

«Сейчас работают две группы, которые проводят обследования домовладений. Составляется пакет документов, чтобы оказать материальную помощь пострадавшим», — отмечает заместитель главы Северского района Артем Химченко.

Фрагменты дронов упали и на территории Туапсинского округа. Два человека получили легкие травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации они отказались. Обломки упали в поселке Новомихайловском. Повреждены три дома. В двух из них выбило стекла, посекло обшивку и двери, в третьем — пострадали стены, есть трещины со смещениями. На местах работают экстренные и специальные службы.

«Возобновлено газоснабжение в поселке, транспортные узлы работают на должном уровне», — говорит начальник Новомихайловского территориального отдела территориального управления Туапсинского округа Лев Каустов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 2 декабря над территорией Краснодарского края сбили восемь БПЛА. Еще три дрона уничтожили над Черным морем.

