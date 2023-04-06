Обязательные прививки: когда, как и от чего вакцинировать детей

Профилактические прививки необходимы для того, чтобы с самого рождения защитить детей от серьезных инфекционных заболеваний.

Каждый ребенок должен быть защищен от всего, от чего он может быть защищен!

Конвенция по правам ребенка ООН

Как правило, первые препараты вводятся уже в роддоме. Это позволяет защитить малыша от многочисленных проблем со здоровьем и способствует формированию сильного иммунитета. Соблюдение графика вакцинации дает возможность для сведения рисков заражения опасными заболеваниями к минимуму.

Противопоказания к вакцинации определяет врач. Он же принимает окончательное решение об иммунизации ребенка.

Приложение 1 к календарю вакцинации от Союза педиатров России.

Как вводятся вакцины

В зависимости от вводимого препарата и возраста ребенка вакцинация осуществляется несколькими способами: внутримышечно, подкожно, внутрикожно, перорально или через нос.

Подготовка детей к вакцинации

Перед вакцинацией врач должен провести осмотр и оценить состояние здоровья маленького пациента. В некоторых случаях педиатр может назначить консультацию невропатолога, аллерголога и дополнительную сдачу анализов крови и мочи.

Аллерголог-иммунолог может назначить прием антигистаминных препаратов, указав родителям ребенка не только их названия, но и точную дозировку. Важно накануне проведения вакцинации не изменять рацион питания ребенка и не включать в него новые продукты.

Причину для отказа от вакцинации может определить доктор при осмотре ребенка. В таком случае прививка будет сделана позже.

Если по каким-либо причинам ребенок пропустил прививку в период, определенный графиком, переживать не нужно. При необходимости врач составит индивидуальный план иммунизации.

Представленный график иммунизации основан на действующем календаре прививок РФ. Календарь 2023 разработал и опубликовал Союз педиатров России.

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