Обломки БПЛА обнаружили на территории стадиона в Щербиновском районе

Краснодарский край в ночь на 27 ноября подвергся атаке украинских дронов. Фрагменты сбитых беспилотников рухнули на территории спортивного стадиона в селе Николаевка.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Проход на стадион закрыт.

Уточняется, что при падении обломков БПЛА никто не пострадал, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семь украинских беспилотников сбили над Кубанью и Черным морем ночью 27 ноября. Всего за ночь российские военные перехватили и уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

Четыре частных дома и магазин пострадали при атаке БПЛА в Славянском районе. Фрагменты сбитых дронов обнаружили на территории СНТ «Заря».

