Обломки БПЛА обнаружили на территории стадиона в Щербиновском районе
Происшествия
27.11.2025 11:31
Краснодарский край в ночь на 27 ноября подвергся атаке украинских дронов. Фрагменты сбитых беспилотников рухнули на территории спортивного стадиона в селе Николаевка.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Проход на стадион закрыт.
Уточняется, что при падении обломков БПЛА никто не пострадал, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», семь украинских беспилотников сбили над Кубанью и Черным морем ночью 27 ноября. Всего за ночь российские военные перехватили и уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.
Четыре частных дома и магазин пострадали при атаке БПЛА в Славянском районе. Фрагменты сбитых дронов обнаружили на территории СНТ «Заря».