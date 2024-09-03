Обкатку новых челябинских трамваев начали в Краснодаре

Новые трамваи Усть-Катавского завода уже исследуют маршруты краевой столицы. Но пока без пассажиров.

Как рассказал глава Краснодара Евгений Наумов, специалисты КТТУ выполнили пуско-наладочные работы, и очередной из 20 трамваев вышел на обкатку.

«Он пройдет минимум 50 км по Краснодару, прежде чем примет пассажиров. Только так можно убедиться в работоспособности всех систем», — написал Наумов в Telegram.

Градоначальник отметил, что эти современные трамваи прибыли в краевую столицу по концессионному соглашению. Данная модель отличается от прошлых не только визуально.

«Новые вагоны уже полностью низкопольные. С умной системой видеонаблюдения. Камера в кабине контролирует общение по телефону и усталость водителя. Если вдруг ему станет плохо (закрыты глаза, опущена голова), трамвай встанет на тормоза, подаст сигнал диспетчеру и включит наружную подсветку», — рассказал мэр.

По словам Наумова, после нескольких выездов в город и окончательной отладки уже совсем скоро краснодарцы смогут оценить новые трамваи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще один современный усть-катавский трамвай прибыл в Краснодар. Всего в краевую столицу до конца года привезут 20 таких составов. Половину из них уже получили.