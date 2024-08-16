Еще один современный усть-катавский трамвай прибыл в Краснодар

После обкатки в Западном депо трамвай выйдет на маршрут, проходящий по улице Московской. Новые трамваи поставляет Усть-Катавский завод.

Всего в краевую столицу до конца года привезут 20 таких составов. Все они низкопольные с широкими проходами для маломобильных пассажиров и кондиционерами. Одновременно такой трамвай может перевозить до 120 человек.

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