Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Еще один современный усть-катавский трамвай прибыл в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eshhe-odin-sovremennyj-tramvaj-pribyl-v-krasnodar
Видео t.me/krasnodar_tram

После обкатки в Западном депо трамвай выйдет на маршрут, проходящий по улице Московской. Новые трамваи поставляет Усть-Катавский завод.

Всего в краевую столицу до конца года привезут 20 таких составов. Все они низкопольные с широкими проходами для маломобильных пассажиров и кондиционерами. Одновременно такой трамвай может перевозить до 120 человек.

Читайте также: половина закупленных для новых маршрутов трамваев прибыла в Краснодар.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях