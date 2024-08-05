Половина закупленных для новых маршрутов трамваев прибыла в Краснодар

В Западном трамвайном депо 5 августа разгрузили девятый и десятый вагон производства УКВЗ.

Таким образом, в Краснодар поступила половина партии новых трамваев модели 71-628-01, которые поставляются в 2024 году в рамках концессионного соглашения о масштабной модернизации электротранспорта краевой столицы.

Также в рамках концессии построят Западную трамвайную линию, по которой будут ходить 90 односекционных и 10 трехсекционных низкопольных трамваев.

До окончания строительства новые трамваи будут работать на маршрутах № 2, № 3, № 15 и № 21, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

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