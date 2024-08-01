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На Западной трамвайной ветке в Краснодаре начали установку стрелочного перевода

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-zapadnoj-tramvajnoj-vetke-v-krasnodare-nachali-ustanovku-strelochnogo-perevoda
Видео канала «Кубань 24»

Также на этом участке продолжают укладывать рельсошпальные решетки.

Сейчас специалисты делают балластировку пути. Идет разработка и заливка фундаментов опор контактной сети. Эти работы ведутся и на втором участке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре собрали 1,2 км рельсошпальной решетки на Западной трамвайной ветке. Строители в июле завершили работы по прокладке дренажной системы на двух участках.

О новейшей истории, маршрутах, а также где ждать новые трамвайные ветки в Краснодаре — читайте в нашей статье.

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