На Западной трамвайной ветке в Краснодаре начали установку стрелочного перевода

Также на этом участке продолжают укладывать рельсошпальные решетки.

Сейчас специалисты делают балластировку пути. Идет разработка и заливка фундаментов опор контактной сети. Эти работы ведутся и на втором участке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре собрали 1,2 км рельсошпальной решетки на Западной трамвайной ветке. Строители в июле завершили работы по прокладке дренажной системы на двух участках.

О новейшей истории, маршрутах, а также где ждать новые трамвайные ветки в Краснодаре — читайте в нашей статье.