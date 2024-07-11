В Краснодаре собрали 1,2 км рельсошпальной решетки на Западной трамвайной ветке

Строители в июле завершили работы по прокладке дренажной системы на двух участках второго этапа строящейся Западной трамвайной линии.

Уточняется, что на первом участке продолжают заливать фундаменты опор контактной сети. На втором — дополнительно приступили к отсыпке песка, который послужит балластным слоем под будущими трамвайными путями.

Кроме того, уже собрали 1,2 км рельсошпальной решетки. К местам укладки транспортируют уже готовые секции, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

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