Глава Краснодара объяснил, что тормозит строительство Западной трамвайной ветки

Мэр краевой столицы Евгений Наумов 21 июня приехал на улицу Круговую, где идет строительство новой трамвайной ветки.

По словам градоначальника, специалисты уже приступили к следующему этапу по концессионному соглашению — укладке путей от Западного трамвайного депо до улицы Красных Партизан. Их протяженность — 2,3 км.

«Мне доложили, что выполнены подготовительные работы. Разработан котлован под трамвайный путь, строители укрепляют грунт. Параллельно собирают рельсошпальную решетку, чтобы потом оперативно ее уложить», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Рабочие уже собрали 600 м рельсошпальной решетки. Сейчас на объекте заканчивают земляные работы и укрепление грунта, обустраивают дренажную систему под будущими трамвайными путями и разрабатывают фундаменты опор контактной сети.

«Сейчас единственное, что сдерживает нас в прокладке путей до улицы Заполярной — это изъятие земли. В любом случае проект электротранспорта на Западном обходе будет реализован», — подчеркнул глава Краснодара.

Общая протяженность новой трамвайной ветки составит 14,6 км. Ее проложат от депо до Немецкой деревни. Всего на этом пути предусмотрели 30 остановок. Также здесь появятся диспетчерский пункт, пост дежурного по переезду, два разворотных кольца и три тяговые подстанции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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