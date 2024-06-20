Трамвай №22 загорелся на конечной остановке в Краснодаре

Возгорание одиночного вагона произошло днем 20 июня на конечной остановке на пересечении улиц Димитрова и Воронежской в микрорайоне Черемушки.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, вагон внезапно задымился, а затем воспламенился. На кадрах с места происшествия видно, что салон трамвая полностью охвачен огнем.

По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность.

«Пассажиры были высажены из вагона, сам вагон снят с маршрута и поставлен на техническую линию по улице Димитрова. На момент возгорания пассажиров и сотрудников МУП «КТТУ» в вагоне не находилось. Никто из пассажиров и сотрудников не пострадал», — говорится в сообщении МЦУ Краснодар в Telegram.

Пожар ликвидировали, причины произошедшего устанавливаются.

Известно, что сгорел трамвайный вагон серии 71-619, номер 241. Такие модели разработали и изготавливали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. Вагоны этой серии поставлялись в Краснодарское ТТУ с 2006 по 2010 годы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 20 июня ожидается жара до +36°С.