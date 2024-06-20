В Краснодарском крае 20 июня ожидается жара до +36°С

По данным синоптиков, 20 июня в Краснодарском крае будет переменная облачность, местами в южной и восточной половинах края пройдут кратковременные дожди.

В отдельных районах ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с. Порывы ветра местами будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 31…36°С, в юго-восточных предгорных районах — до +28… +33°С.

На Черноморском побережье переменная облачность. В Туапсинском районе местами ожидается кратковременный дождь с грозой. На побережье воздух днем прогреется до +27… +32°С.

В Краснодаре 20 июня будет переменная облачность, дождей не ожидается. Температура воздуха ночью днем поднимется до +34… +36°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Глава Краснодара Евгений Наумов предупредил жителей краевой столицы о том, что в ближайшие дни ожидается сильная жара.

«В городе очень жарко, сегодня и в ближайшие дни метеорологи прогнозируют. Прошу всех жителей и гостей поберечь себя. Специалисты МЦУ дали советы, как избежать солнечного и теплового ударов. Их немного, но все они важные: передвигаться на улице стоит неспешно, в тени. По возможности не выходить на открытое солнце с 10:00 до 16:00. Носить светлую одежду, желательно из хлопка, и головной убор. Пить много воды комнатной температуры», — написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара.

Евгений Наумов добавил, что при тепловом ударе надо постоять в тени и выпить воды. При признаках недомогания следует позвонить в «112». Также он обратился к жителям города с просьбой не купаться в городских водоемах и фонтанах.

«Дорогие краснодарцы, не относитесь к здоровью легкомысленно. Понимаю, что в такую погоду хочется окунуться в прохладную воду. Но помните, купаться в водоемах города строго запрещено. И не стоит охлаждаться в фонтанах, вода в них техническая», — добавил глава города.

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