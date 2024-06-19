Ливни с грозами ожидаются 19 и 20 июня в юго-восточной части Краснодарского края

МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, вечером и до конца суток 19 июня, а также 20 июня местами в восточной и южной половинах края ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности, во время грозы не прятаться под деревьями и избегать открытых территорий.

В случае возникновения ЧС следует звонить на единый номер вызова экстренных служб «112» (с мобильного), единый номер пожарных и спасателей «01» (с городского) и единый номер пожарных и спасателей «101» (с мобильного), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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