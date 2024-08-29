Новый устав города примут в Анапе

Принятие новой редакции устава Анапы обсудили 29 августа в рамках 64-й сессии горсовета.

Необходимость в новом уставе связана с принятием регионального закона «О наделении муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края статусом муниципального округа».

«Депутаты обсудили принятие новой редакции Устава Анапы, который будет соответствовать новому статусу «муниципальный округ». Предстоит назначение публичных слушаний и разработка порядка учета поступивших от граждан предложений», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце мая депутаты ЗСК на очередной сессии приняли законопроект, который наделяет Анапу статусом муниципального округа. При составлении законопроекта учли площадь территории, долю и плотность городского населения в Анапе.

Выяснилось, что данные показатели в городе-курорте не соответствуют федеральным стандартам для городского округа, поэтому его статус необходимо изменить на муниципальный. Анапа не теряет статуса города и курорта. На жизни анапчан это никак не отразится.