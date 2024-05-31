Статус Анапы изменили с городского на муниципальный округ

Такое решение принял депутаты ЗСК на очередной сессии, которая прошла 30 мая.

Кубанские парламентарии приняли закон, наделяющий город-курорт Анапа статусом муниципального округа. Законопроект разработали с учетом определением критериев городского округа федеральным законодательством.

Авторы закона учли площадь территории, долю и плотность городского населения в Анапе. Выяснилось, что данные показатели в городе-курорте не отвечают федеральным стандартам для городского округа.

В таких случаях города наделяют статусом муниципального округа, сообщает пресс-служба ЗСК.

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