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Статус Анапы изменили с городского на муниципальный округ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/status-anapy-izmenili-s-gorodskogo-na-munitsipalnyj-okrug?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Статус Анапы изменили с городского на муниципальный округ
Фото пресс-службы администрации Анапы

Такое решение принял депутаты ЗСК на очередной сессии, которая прошла 30 мая.

Кубанские парламентарии приняли закон, наделяющий город-курорт Анапа статусом муниципального округа. Законопроект разработали с учетом определением критериев городского округа федеральным законодательством.

Авторы закона учли площадь территории, долю и плотность городского населения в Анапе. Выяснилось, что данные показатели в городе-курорте не отвечают федеральным стандартам для городского округа.

В таких случаях города наделяют статусом муниципального округа, сообщает пресс-служба ЗСК.

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