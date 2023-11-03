Преобразование Туапсинского района в округ потребует около года

После перехода на новую модель работы в Туапсинском районе вместо трех городских и семи сельских поселений, которые включены в муниципальное образование Туапсинский район, образуется муниципальный округ.

Процесс уже запустили. В администрации муниципалитета объяснили, в чем отличие района от округа и с какой целью происходит преобразование.

Проблема системы района заключается в наличии дублирующих полномочий, низкой обеспеченности бюджета и дефиците квалифицированных кадров. В результате двухуровневая система становится не эффективной.

Преобразование позволит сэкономить средства на содержании администраций и депутатов — количество администраций сократится с 10 до 1, представительных органов — с 11 до 1, депутатов — с 221 до 30, а сокращение затрат на ежегодные выборные кампании составит более 4 млн рублей.

«Округ — это тот же район, но без глав поселений и поселенческих депутатов. Изменение структуры власти не меняется административно-территориального устройства населенных пунктов. Все поселки, села, аулы, хутора, входящие в состав района, сохранят свой статут сельских поселений, а их жители — соответствующие льготы», — пояснили в администрации Туапсинского района.

Единый бюджет округа позволит муниципалитету более активно участвовать в нацпроектах и краевых программах, а также привлекать дополнительные средства к небольшим населенным пунктам и эффективнее распределять средства.

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