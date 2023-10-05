Мэр Туапсе Сергей Бондаренко ушел в отставку
Политика
05.10.2023 12:51
Депутаты Туапсинского района 5 октября досрочно прекратили полномочия главы города Туапсе Сергея Бондаренко в связи с отставкой по собственному желанию.
Сейчас в муниципалитете назначили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Туапсинского городского поселения.
Также досрочно прекращены полномочия депутата по многомандатному избирательному округу №3 «Центр-2» Саркиса Серопяна в связи с его избранием в Совет муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.
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