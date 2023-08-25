Главным архитектором Краснодара стал Илья Чикаев

С 25 августа Чикаева назначили на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства, исполняющего функции главного архитектора краевой столицы.

Приказ о назначении подписал глава департамента Василий Домрин. Бывший главный архитектор Краснодара Артем Саламатин покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Илья Чикаев родился в 1991 году. Окончил архитектурно-строительный факультет Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина. Там же получил степень магистра по специальности «Строительство».

Работал в коммерческих проектных организациях. В 2015 году перешел в мэрию и стал ведущим специалистом отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства. Среди реализованных проектов — реконструкция Дворца бракосочетаний «Екатерининский зал», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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