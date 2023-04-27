Александр Топалов назначен вице-губернатором Краснодарского края

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На должности вице-губернатора Александр Топалов будет курировать вопросы внутренней политики Краснодарского края.

Александр Топалов родился в 1990 году в Новороссийске. Окончил исторический факультет КубГУ. С 2020 года занимал пост директора департамента внутренней политики.

С 2008 года участвовал в политических кампаниях в качестве политтехнолога, аналитика и специалиста по интернет-коммуникациям. Был руководителем Центра политических исследований и технологий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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