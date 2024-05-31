Власти Анапы опровергли слухи о потере статуса города и курорта

Депутаты ЗСК на очередной сессии приняли законопроект, который наделяют Анапу статусом муниципального округа.

После этого в ряде СМИ появилась ошибочная информация, что Анапа в ближайшее время якобы потеряет статус города. Ясность в ситуацию внесли местные власти.

«Анапа не теряет статуса города и курорта. На жизни анапчан это никак не отразится», — говорится в сообщении пресс-службы города-курорта.

Смена статуса Анапы связана с проведением федеральной реформы. Аналогичные изменения в статусе также затронули Туапсе, Горячий Ключ и Приморско-Ахтарск.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты ЗСК при составлении законопроекта учли площадь территории, долю и плотность городского населения в Анапе. Выяснилось, что данные показатели в городе-курорте не соответствуют федеральным стандартам для городского округа, поэтому его статус необходимо изменить на муниципальный.