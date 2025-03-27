Новый офис врача общей практики построили по нацпроекту в Крымске

Новый офис ВОП появился в микрорайоне «Надежда». На его возведение в рамках национального проекта «Здравоохранение» было выделено 32,5 млн рублей.

Пункт оснащен новым оборудованием, что позволит существенно повысить доступность и качество медицинской помощи для местных жителей.

Открыть новый офис врача общей практики планируют после завершения процедуры лицензирования.

Ранее в Крымске после капитального ремонта открыли женскую консультацию. Речь идет об отделении на улице Синева, 24. Там провели капитальный ремонт по программе «Развитие здравоохранения».

В здании заменили все инженерные коммуникации — от отопления до канализации, провели внутреннюю и наружную отделки, рассказал глава Крымского района Сергей Лесь.

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