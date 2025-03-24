Новую амбулаторию открыли в станице Махошевской

Медучреждение в станице Мостовского района построили по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Об этом 24 марта в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По ее словам, в новом медучреждении станицы Махошевской оборудовали несколько кабинетов — неотложной помощи, педиатрический, смотровой, прививочный и процедурный, а также сделали дневной стационар. Там смогут оказывать медицинскую помощь, проводить профосмотры и вакцинацию для более чем 1,5 тыс. местных жителей.

«На проектирование и строительство было направлено более 28 млн рублей. Ранее жители станицы получали медпомощь в здании фельдшерско-акушерского пункта, которое перестало соответствовать современным требованиям и нормам», — написала Минькова в своем Telegram-канале.

Всего до конца года в регионе построят 33 новых медицинских учреждения — это 11 офисов врача общей практики (ВОП) и 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).

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