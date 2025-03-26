В Крымске после капитального ремонта открыли женскую консультацию

Речь идет об отделении женской консультации в Крымске на улице Синева, 24. Там провели капитальный ремонт по программе «Развитие здравоохранения».

По словам главы Крымского района, в здании заменили все инженерные коммуникации — от отопления до канализации, провели внутреннюю и наружную отделки.

«Ремонт выполнен очень качественно. Спасибо всем, кто позаботился о том, чтобы жительницам района было удобно посещать женскую консультацию и медикам — работать. Спасибо за поддержку Крымского района губернатору Кубани Вениамину Ивановичу Кондратьеву, вице-губернатору Анне Миньковой, министру здравоохранения региона Евгению Филиппову», — написал Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Глава Крымского района добавил, что ранее по программе «Развитие здравоохранения» отремонтировали Нижнебаканскую амбулаторию, отделение переливания крови, а также три отделения — приемное, терапевтическое и инфекционное круглосуточного стационара.

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