Новые выбросы мазута 9 апреля обнаружили на трех участках береговой линии Анапы

Выбросы в среду утром обнаружили во время ежедневного мониторинга состояния пляжей.

К уборке нефтепродуктов приступили команды Выселковского района на пляже отеля «Пляжный поселок», Лабинского района на участке береговой полосы между селом Витязево и станицей Благовещенской и Абинского района на Центральном пляже Анапы.

Новые фрагменты мазута убирают в первую очередь, затем продолжают деликатную очистку береговой линии, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе водолазы начали очищать дно Черного моря от мазута с помощью насосов. Специалисты МЧС России и Морспасслужбы приступили к очистке морского дна в прибрежной зоне Джемете, где обнаружили участок скопления мазута. Работы ведут при помощи лопат и эжекторных насосов. Они засасывают нефтепродукты, а те поступают напрямую в специальный контейнер, расположенный на борту катеров. Параллельно, для ускорения процесса сбора, на этом же участке мазут собирают в мешки вручную.

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