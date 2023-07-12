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Новороссийск направит технику на помощь пострадавшему от ливней Туапсинскому району

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijsk-napravit-tehniku-na-pomoshh-postradavshemu-ot-livnej-tuapsinskomu-rajonu
Новороссийск направит технику на помощь пострадавшему от ливней Туапсинскому району
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Также в помощь району направят людей и бригаду спасателей.

Об этом рассказал глава города Андрей Кравченко в соцсетях.

«Новороссийск не раз сталкивался с чрезвычайными ситуациями — мы не можем остаться равнодушными и не поддержать в трудный момент наших соседей», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять населенных пунктов подтоплены в Туапсинском районе из-за сильных ливней. В четырех поселках введен режим ЧС из-за обильных осадков.

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