Новороссийск направит технику на помощь пострадавшему от ливней Туапсинскому району
Происшествия
12.07.2023 12:05
Также в помощь району направят людей и бригаду спасателей.
Об этом рассказал глава города Андрей Кравченко в соцсетях.
«Новороссийск не раз сталкивался с чрезвычайными ситуациями — мы не можем остаться равнодушными и не поддержать в трудный момент наших соседей», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять населенных пунктов подтоплены в Туапсинском районе из-за сильных ливней. В четырех поселках введен режим ЧС из-за обильных осадков.