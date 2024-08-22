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Новая школа на 550 мест в Горячем Ключе готова наполовину

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novaya-shkola-na-550-mest-v-goryachem-klyuche-gotova-napolovinu
Видео канала «Кубань 24»

Трехэтажный учебный корпус появится за зданием администрации на улице Ленина. Сейчас объект готов на 50%.

Здесь на строительной площадке трудятся 120 человек. Производится монтаж электропроводки, теплоснабжения, а также ведутся отделочные работы.

«Мы можем с уверенностью сказать, что эта школа будет, и большое количество детей Горячего Ключа наконец-то получат данный социальный объект. Поскольку школы города довольно серьезно переполнены, в данном учебном заведении планируется 22 класса», — сказал начальник управления капитального строительства Горячего Ключа Виталий Вершинин.

В новой школе в одну смену смогут учиться начальные и старшие классы. Кроме того, здесь предусмотрели спортзал и отдельную котельную. Строительство планируют завершить в декабре этого года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школу на 550 мест в Горячем Ключе начали строить в апреле прошлого года.

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