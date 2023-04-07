В Горячем Ключе начали строить школу на 550 мест

Об этом 7 апреля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы региона отметила, что эту школу горожане ждут уже давно.

«Сейчас начались работы на площадке, подрядчик выставляет технику, разворачивает городок строителей, подводит коммуникации к территории будущей школы. Создадим и спортивное ядро, разместим зеленые зоны во дворе. А также закупим современное оборудование, которое отвечает требованиям времени», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Анна Минькова также сообщила о том, что в Горячем Ключе продолжается строительство нового учебного корпуса школы № 4 на 425 мест. По плану он будет готов к концу этого года.

Всего в этом году на Кубани одновременно строятся 37 школ, 20 из которых должны ввести в эксплуатацию до конца года.

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