Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Горячем Ключе начали строить школу на 550 мест

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-nachali-stroit-shkolu-na-550-mest
В Горячем Ключе начали строить школу на 550 мест
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 7 апреля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы региона отметила, что эту школу горожане ждут уже давно.

«Сейчас начались работы на площадке, подрядчик выставляет технику, разворачивает городок строителей, подводит коммуникации к территории будущей школы. Создадим и спортивное ядро, разместим зеленые зоны во дворе. А также закупим современное оборудование, которое отвечает требованиям времени», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Анна Минькова также сообщила о том, что в Горячем Ключе продолжается строительство нового учебного корпуса школы № 4 на 425 мест. По плану он будет готов к концу этого года.

Всего в этом году на Кубани одновременно строятся 37 школ, 20 из которых должны ввести в эксплуатацию до конца года.

Читайте также: сроки строительства школы на 1,5 тыс. мест в районе Западного Обхода сократили на 4,5 месяца.

Статьи
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Драка за опыт: эксперт спрогнозировала востребованность в России работников старше 50 лет
Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху
Шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 апреля
Обязательные прививки: когда, как и от чего вакцинировать детей
Обязательные прививки: когда, как и от чего вакцинировать детей
Вербное воскресенье 2023: какого числа, история и смысл праздника
Вербное воскресенье 2023: какого числа, история и смысл праздника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьер-министр России не поддержал идею о введении льгот на электричество для аграриев
  2. Прокуратура проверит конфликт младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара
  3. Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
  4. Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море
  5. Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
  6. Суд взыскал 405 млн рублей с банды Цапков в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях