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Сроки строительства школы на 1,5 тыс. мест в районе Западного Обхода сократили на 4,5 месяца

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sroki-stroitelstva-shkoly-na-1-5-tys-mest-v-rajone-zapadnogo-obhoda-sokratili-na-4-5-mesyatsa
Сроки строительства школы на 1,5 тыс. мест в районе Западного Обхода сократили на 4,5 месяца
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новая школа на 1 тыс. 550 мест в районе Западного Обхода готова уже на 85%. Застройщик планирует достроить школу перед майскими праздниками.

Строители завершают внутренние отделочные работы и благоустраивают территорию около школы. После этого школу оборудуют техникой.

Как отметил глава Краснодара Евгений Наумов, который проинспектировал ход строительства, надо создавать эталонные проекты школ, которыми будут пользоваться строители.

«Лучше мы потратим на это время сейчас, чем согласовывать десятки проектов с каждой компанией. Таким образом мы будем быстрее получать готовый соцобъект», — сказал мэр Краснодара.

Также в Краснодаре достраиваются еще две школы: на улице Планетной в поселке Плодородном на 1 тыс. 550 мест, ее готовность составляет 76%. Школу достроят летом.

Школа на улице Колхозной на 1,1 тыс. мест уже построена на 33%. Сейчас там завершают монолитные работы стен и перегородок, а также монтируют кровлю. Планируется, что достроят учебное учреждение до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: школу на 1 тыс. 550 мест в поселке Плодородном в Краснодаре планируют открыть 1 сентября.

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