Школу на 1 тыс. 550 мест в поселке Плодородном в Краснодаре планируют открыть 1 сентября

Новую школу в поселке Плодородном на участке площадью более 3 га возводят по нацпроекту «Образование».

В настоящее время на объекте ведется внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Планируется, что школа на 1 тыс. 550 мест примет учеников 1 сентября.

«Параллельно с этой школой в поселке Плодородном строят еще один социальный объект — правда для тех, кому еще рано в школу. Планируем, что садик сдадут в следующем году. На достигнутом не планируем останавливаться. В скором времени здесь начнем возводить еще одно учебное учреждение», — сказал директор департамента строительства Иван Горобец.

В новой школе разместят учебные кабинеты, три спортзала, пищеблок, столовую на 600 мест, актовый зал на 497 мест и библиотеку. Также на территории построят спортивный кластер, зону отдыха и зону для подвижных игр, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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