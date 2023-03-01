Школу на 1 тыс. 100 мест откроют в 2024 году в Лазаревском районе Сочи

Школу на улице Калараша-Малышева возводят по нацпроекту «Образование».

В последние годы население микрорайона значительно увеличилось, и жители обратились с просьбой построить еще одну школу. Строительство школы на 1 тыс. 100 мест стартовало в 2022. В настоящее время подготовлено основание под фундамент, обустроены временные площадки и дороги.

Проект предусматривает строительство шести блоков. В здании разместят многофункциональный библиотечный центр, актовый и спортивные залы, столовую на 300 мест. На территории появятся игровые площадки и футбольное поле с беговыми дорожками. Ввести школу в эксплуатацию планируют весной 2024 года.

В настоящее время в Сочи идет строительство шести новых школ и детсадов. В общей сложности в Год архитектуры на курорте при федеральной и региональной поддержке строят, проектируют и разрабатывают 38 соцобъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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