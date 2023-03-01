Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Школу на 1 тыс. 100 мест откроют в 2024 году в Лазаревском районе Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolu-na-1-tys-100-mest-otkroyut-v-2024-godu-v-lazarevskom-rajone-sochi
Школу на 1 тыс. 100 мест откроют в 2024 году в Лазаревском районе Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Школу на улице Калараша-Малышева возводят по нацпроекту «Образование».

В последние годы население микрорайона значительно увеличилось, и жители обратились с просьбой построить еще одну школу. Строительство школы на 1 тыс. 100 мест стартовало в 2022. В настоящее время подготовлено основание под фундамент, обустроены временные площадки и дороги.

Проект предусматривает строительство шести блоков. В здании разместят многофункциональный библиотечный центр, актовый и спортивные залы, столовую на 300 мест. На территории появятся игровые площадки и футбольное поле с беговыми дорожками. Ввести школу в эксплуатацию планируют весной 2024 года.

В настоящее время в Сочи идет строительство шести новых школ и детсадов. В общей сложности в Год архитектуры на курорте при федеральной и региональной поддержке строят, проектируют и разрабатывают 38 соцобъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: самую большую школу Геленджика планируют достроить в 2024 году.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
  2. В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
  3. Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
  4. Единственную в России плантацию японского бамбука вырубают в нацпарке Сочи
  5. ФК «Краснодар» дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0
  6. Первая партия «Москвичей» новой модели появилась в автосалонах Краснодара
Прямой эфир
Мы в соцсетях