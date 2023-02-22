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Кондратьев: самую большую школу Геленджика планируют достроить в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-samuyu-bolshuyu-shkolu-gelendzhika-planiruyut-dostroit-v-2024-godu
Кондратьев: самую большую школу Геленджика планируют достроить в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое образовательное учреждение возводят на пересечении улиц Пионерской и Первомайской. Строительные работы начали в сентябре прошлого года.

«В Геленджике строят самую большую школу в городе-курорте. Она появится благодаря нацпроекту «Образование». Учебное заведение рассчитано на 1 тыс. 550 мест», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что строительство самой большой школы Геленджика планируют завершить до конца следующего года. Здание учреждения адаптируют под детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас строители армируют стены цокольного этажа будущей школы, выполняют сварочные и земельные работы.

Открытие нового учебного заведения в Геленджике позволит разгрузить школы города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае построят 20 школ и 23 детских сада. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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