Кондратьев: самую большую школу Геленджика планируют достроить в 2024 году
Новое образовательное учреждение возводят на пересечении улиц Пионерской и Первомайской. Строительные работы начали в сентябре прошлого года.
«В Геленджике строят самую большую школу в городе-курорте. Она появится благодаря нацпроекту «Образование». Учебное заведение рассчитано на 1 тыс. 550 мест», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона добавил, что строительство самой большой школы Геленджика планируют завершить до конца следующего года. Здание учреждения адаптируют под детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас строители армируют стены цокольного этажа будущей школы, выполняют сварочные и земельные работы.
Открытие нового учебного заведения в Геленджике позволит разгрузить школы города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае построят 20 школ и 23 детских сада. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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