Кондратьев: самую большую школу Геленджика планируют достроить в 2024 году

Новое образовательное учреждение возводят на пересечении улиц Пионерской и Первомайской. Строительные работы начали в сентябре прошлого года.

«В Геленджике строят самую большую школу в городе-курорте. Она появится благодаря нацпроекту «Образование». Учебное заведение рассчитано на 1 тыс. 550 мест», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что строительство самой большой школы Геленджика планируют завершить до конца следующего года. Здание учреждения адаптируют под детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас строители армируют стены цокольного этажа будущей школы, выполняют сварочные и земельные работы.

Открытие нового учебного заведения в Геленджике позволит разгрузить школы города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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