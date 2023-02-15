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Кондратьев: в 2023 году в Краснодарском крае построят 20 школ и 23 детских сада

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2023-godu-v-krasnodarskom-krae-postroyat-20-shkol-i-23-detskih-sada
Кондратьев: в 2023 году в Краснодарском крае построят 20 школ и 23 детских сада
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 февраля сообщил о планах по строительству социальных объектов.

Глава Кубани отметил, что в краевом бюджете на 2023 год предусмотрели средства на возведение объектов, о которых говорили жители на «Прямой линии».

«Это новый детский сад в станице Новокорсунской Тимашевского района и реконструкция здания техникума под школу в Хадыженске. Что важно — деньги на них нашли без секвестирования средств по другим объектам. Это дополнительные расходы, которые край может себе позволить», — написал Кондратьев в Telegram.

Всего в текущем году в регионе планируется строительство 20 школ и 23 детсадов.

Кроме того, в Краснодаре планируют построить краевой Дворец гимнастики. На его проектирование в текущем году выделили 122 млн рублей. Всего же на строительство Дворца гимнастики до 2025 года зарезервировали 2,7 млрд рублей.

Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае по нацпроектам построят 19 школ.

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