Кондратьев: в 2023 году в Краснодарском крае построят 20 школ и 23 детских сада

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 февраля сообщил о планах по строительству социальных объектов.

Глава Кубани отметил, что в краевом бюджете на 2023 год предусмотрели средства на возведение объектов, о которых говорили жители на «Прямой линии».

«Это новый детский сад в станице Новокорсунской Тимашевского района и реконструкция здания техникума под школу в Хадыженске. Что важно — деньги на них нашли без секвестирования средств по другим объектам. Это дополнительные расходы, которые край может себе позволить», — написал Кондратьев в Telegram.

Всего в текущем году в регионе планируется строительство 20 школ и 23 детсадов.

Кроме того, в Краснодаре планируют построить краевой Дворец гимнастики. На его проектирование в текущем году выделили 122 млн рублей. Всего же на строительство Дворца гимнастики до 2025 года зарезервировали 2,7 млрд рублей.

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